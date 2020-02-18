شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا جويًا عابرًا بمشاركة «شارل ديجول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوي عابر «ADEX» بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» بالبحر المتوسط، وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و«إف- 16» المصرية.

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جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

وتضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والانقاذ داخل وخارج المياه الاقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.

ويهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي بالمنطقة، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.