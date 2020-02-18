شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة «عظيمات مصر»، وحضر توقيع البروتوكول النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، ورئيسة المؤسسة.

وتم الاتفاق على تقديم برنامج تدريبي تحت رعاية وزارة القوى العاملة، لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لتأهيلهم للعمل في كل المجالات، لإلحقاقهم للعمل بالشركات والمصانع

وأكدت النائبة غادة عجمي، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن هدفها لتدريب الشباب ليصبحوا نخبة في كل المجالات السياسية والاجتماعية لرفع المستوي المعيشي لهم من خلال التدريب على الحرف اليدوية وغيرها من مشاريع خاصة وصغيرة.