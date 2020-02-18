شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار وزيرة الصحة.. الصيادلة يشكرون النائبة «غادة عجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة رحاب محمد فريد، المتحدث باسم الصيادلة العاملين بالخارج، بالشكر للنائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، للحصول على موافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمنح العاملین بالقطاع الطبي من أطباء أسنان وصیادلة بإجازات خاصة دون أجر أثناء فترة التكلیف.

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وقالت رحاب، أن النائبة غادة عجمي قامت بتلبية إستغاثتهم فى مشاكل تجديد الاجازات على الفور بعد علمها بتعنت بعض الموظفين علي مدار عامين

وأشارت إلى أن وزيرة الصحة مشكورة وافقت عن الطلب المقدم من النائبة غادة عجمي بشان فتح الإجازات لمن هم بالتكلیف من الصیادلة وأطباء الأسنان ودون التقید بعدد السنوات.

وأضافت أن القرار السابق الذي تم إلغاؤه كان یضر أصحاب الإجازات غیر الوجوبية التي حصلوا عليها وفق قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨، وكان له ضرر على الاقتصاد المصري وضیاع مئات الألوف من العملة الصعبة حیث إنه یؤثر سلبیا على الدخل القومي لمصر لما یقوم به الحاصلون على هذه الإجازات من تحویلات بنكية لمصر، وقبل ذلك يضر مصلحة آلاف الأسر.