شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر نتيجة الانتخابات التكميلية لـ«النواب» بالجيزة وملوي (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بكل من الدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة، والدائرة السابعة دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوى بالمنيا، والتي أجريت يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير الجاري بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير الجاري داخل مصر.

وأعلنت الهيئة فوز المرشح محمد أبوالعينين بمقعد دائرة الجيزة، بينما تجري الإعادة بدائرة ملوي. وجاء القرار على النحو التالي: