شكرا لقرائتكم خبر عن في 18 مادة.. السيسي يصدر قرارًا بشأن «المتحف المصري الكبير» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 9 لسنة 2020، بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير. وجاء القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، يوم 12 فبراير الجاري، في 18 مادة كالتالي:

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