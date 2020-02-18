شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «نقل البرلمان» تتفقد المشروعات القومية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، زيارة لتفقد أخر ما انتهت إليه المشروعات القومية بمحافظة أسوان، بدأت الزيارة الأحد الماضي وتنتهي يوم الجمعة المقبل، حيث قامت اللجنة اليوم الثلاثاء بعدة جولات، بدأت بمحطة قطار إدفو، حيث استمعت اللجنة لشكاوى المواطنين بشأن مواعيد التقاطر وعدم وجود بوابات كافية بالمحطة، وعدم تأهيلها لذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل البرلمانية من مسؤولي السكك الحديدية بالمحطة بوضع حل لتلك الأزمة وإيجاد حل لمواعيد تقاطر الدرجة الثالثة، المتوجهة إلى أسوان، خاصة الرحلات الصباحية التي تنقل الطلاب إلى جامعة أسوان.

جاء ذلك بعد أن قال بعض الركاب، أن موعد الرحلة في الخامسة والربع صباحا، وطالبوا بتأجيل الرحلة حتى السادسة، ليكون الوصول في الموعد المناسب في الثامنة صباحاً، وقالوا أن الرحلة تستغرق قرابة ساعتين، حيث يقف القطار في 23 محطة حتى الوصول إلى أسوان.

وتعهد حسين الرشيدي، مدير منطقة السكة الحديد بأسوان، بدراسة كافة المطالب والملاحظات التي أبداها النواب أثناء الجولة التفقدية، وقال أنه سيتم دراسة إنشاء سلم كهربائي لتسهيل نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك حل أزمة المدخل الجنوبي لمحطة إدفو للتسهيل على المواطنين.

وردا على طلب «الرشيدي» بشأن المحلات المحيطة بالمحطة وضرورة تعظيم الاستفادة منها، طالب هشام عبدالواحد، بوضع تصور بشأن التطوير المطلوب وعرضه على اللجنة لإصدار توصية بشأنه.

كما قامت اللجنة بتفقد أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بطول ٢٣ كم بأسوان، واقترح النواب أن يكون الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسيوط الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.

وشدد «عبدالواحد» على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة والتي سوف تعمل اللجنة على وضعها أمام الحكومة لكي تبادر بعمل الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع.

Advertisements

وفيما يتعلق بمحور خزان السد، طالب نواب لجنة النقل بالبرلمان بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه في الموعد المحدد، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على جسم السد القديم للمحافظة عليه.

وأثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي بأسوان، وقفت اللجنة على ما تم تنفيذه من مشروعات لربط محور كلابشة بالطريق الصحراوي، حيث تم التأكيد على إنهاء المشروع في 30 يونيه المقبل.

وشدد نواب اللجنة، على ضرورة الإسراع بالانتهاء من الدراسات الخاصة بعمل ازدواج المسافة التي شهدت العديد من حوادث الطرق في المنطقة من الكيلو 16 حتى الكيلو 42 بالطريق الصحراوي الغربي، مع توفير التمويل اللازم لإنهاء المشروع في أسرع وقت.

واستعرض مسؤولو النقل بمحافظة أسوان، الموقف من المشروعات التي تم بدء العمل بها في المحافظة، والفترة المتبقية لافتتاح هذه المشروعات.

فيما كشف المهندس عيد يحيي، ممثل هيئة الطرق والكباري بالمحافظة عن وصول نسبة التنفيذ لـ 83% في محاور النيل الـ7، بينهم 3 في أسوان.

وأشار إلى أن محور بديل الخزان، سيتم الانتهاء منه خلال 5 شهور، موضحا أنه بسبب اعتراض بعض الأهالي لتضررهم من المشروع، لم تنتهي شركة المقاولين العرب إلا من 5 قواعد فقط رغم مرور 7 شهور على عمل الشركة بالمحور.

وأكد أن هناك متابعة دورية من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حول مشروعات المحاور على النيل والتأكيد على الانتهاء في المواعيد المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

وأعلن المهندس محمد فتحي علاء الدين، مدير مديرية الطرق، أن هناك اهتمام بالطرق الداخلية بمحافظة أسوان، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 57 مليون جنيه من المحافظة للطرق من خلال عمليات الرصف ورفع الكفاءة والصيانة وإعادة الشيء لأصله.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتفقد أخر ما انتهت إليه المشروعات القومية بمحافظة أسوان

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتفقد أخر ما انتهت إليه المشروعات القومية بمحافظة أسوان