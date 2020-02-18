شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بملبورن يقيم حفل استقبال لمجلس أمناء مؤسسة راعى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل القنصل العام محمد فخرى قنصل عام جمهورية مصر العربية في ملبورن المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية والذي قام بزيارة إلى مدينة ملبورن بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، رافقه فيها كل من الكاتب والمفكر المعروف الدكتور خالد منتصر والفنان الكبير أحمد حلمي، وذلك في إطار حملة لدعم الأنشطة التنموية والخيرية التي تقوم بها المؤسسة في بعض أنحاء جمهورية مصر العربية وخاصة صعيد مصر.

هذا، وقد قام القنصل العام محمد فخري بتنظيم حفل استقبال بدار السكن على شرف الضيوف حضره عدد كبير من رموز وأبناء الجالية المصرية في ملبورن حيث أكد القنصل العام على أن الجالية المصرية المهاجرة في استراليا هي من أكثر الجاليات ارتباطا بوطنها الأم، كما أنها تمثل نموذجا يحتذى به في تمثيل الشخصية المصرية داعيا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالإنسان الذي يمثل العمود الفقري لأي عملية تنمية.

من ناحية أخرى، أكد المستشار امير رمزي في كلمته بهذه المناسبة على أن الدور الرئيسي لمؤسسة راعي مصر يتمثل في النهوض بالمواطن المصري الأكثر فقرا للوصول به إلى الحد الأدنى للحياة الإنسانية الكريمة مؤكدا على ضرورة البناء على الانجازات التي تحققها الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

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من جانبهما، أكد كل من الكاتب الدكتور خالد منتصر والفنان أحمد حلمي على دعمهما للأنشطة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر، وشعورهما بالفخر لتواصل المصريين في الخارج مع وطنهم الأم، داعيين إلى دعم المشروعات التنموية التي تستهدف النهوض بالمواطن المصري.

من الجدير بالذكر أن فرع مؤسسة راعي مصر باستراليا قام بتنظيم حفلتي عشاء في كل من مدينة ملبورن وسيدني لجمع التبرعات وللإطلاق الرسمي لفرع مؤسسة راعي مصر أستراليا شارك فيها كل من المفكر الدكتور خالد منتصر والفنان أحمد حلمي وقد شارك فيهما عدد كبير من أبناء الجالية المصرية وذلك للتعريف بأنشطة مؤسسة راعي مصر الخيرية والتنموية وسبل المشاركة فيها ودعمها.