شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين مرض حمو بيكا "كرون" وفيروس كورونا ..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إثارة مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بإعلان إصابته بمرض فى المعدة وهو مرض كرون، اختلط الأمر على الجميع بينه وبين فيروس كورونا الصينى، وهو ما يستعرضه " الخليج 365" في التقرير التالى حول الفرق بين المرضين. مرض كرون

مرض كرون هو التهاب يحدث فى الأمعاء أسبابه : الوراثة ضعف المناعة ويؤدى مرض الكرون إلى :

ويؤدى مرض الكرون إلى : - ألم البطن وفقدان الوزن. - الاسهال والحمى وألم البطن. - فقدان الشهية ودم في البراز. - انسداد الأمعاء و قرح المعدة . - سوء التغذية و سرطان القولون . - لا يوجد علاج له ولكن ويمكن أن تقلل بعض الأدوية الأعراض مع الالتزام بنظام غذائى معين.

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فيروس كورونا 1- فيروس ظهر بالصين وانتشر بعدها إلى العديد من الدول . 2- يصيب الجهاز التنفسى خاصة الرئة. 3- أعراضه الكحة وضيق التنفس والسعال والحمى. 4- مضاعفاته قد تصل للوفاة فى حالات المناعة الضعيفة وعدم استجابة الجسم. 5- لا يوجد علاج له لأنه سلالة جديدة ولكن يتم السيطرة على بعض أعراضه فى الحجر الصحى.

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