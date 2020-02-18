شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مجانية لمقبرة "نفرتارى" هدية السياحة لأول رحلة طيران من شرم الشيخ للأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، فى إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار و الطيران المدنى.

وتنطلق هذه الرحلة ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجارى، بواقع رحلة أسبوعية.

وبمناسبة بدء هذا التشغيل تهدى وزارة السياحة والآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتارى بالبر الغربى للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتى تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.