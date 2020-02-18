شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسى يصدر قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يصدر قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير والذى يتضمن 18 مادة..



حفتر

حفتر: الجيش الوطنى الليبى متمسك بإخراج مرتزقة الغزو التركى من البلاد

استقبل قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر السفير الأمريكى لدى ليبيا، لبحث سبل مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى، وقال حفتر، إن الجيش الوطنى الليبى يتمسك بالثوابت الوطنية التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركى، مشيرًا إلى أن الجيش الوطنى يتمسك بالثوابت الوطنية التى تنص على تأمين التراب الليبى وإنهاء سيطرة الإرهابيين عليها.



السيسى

الرئيس السيسى يصدر قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير والذى يتضمن 18 مادة.



محمد رمضان - الطيار أشرف أبو اليسر أرشيفية

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

حرر الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بلاغًا للنائب العام اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.



أحمد حلمى و منى زكى

منى زكى احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمى: "كدة تأبيدة"

17 عاما مرت على زواج النجم أحمد حلمى و النجمة منى زكى حيث ما يزالان يعيشان حالة الرومانسية والحب إلى اليوم هكذا كتبت إحدى المجلات عبر حسابها على تويتر، لتدخل الفنانة منى زكى بإعادة نشر البوست وكتبه تعليق :" هو كده تأبيده محستش بيهم الحب كله ".

ركاب مغاربة يعيشون لحظات مرعبة فى طائرة متجهة لمطار بروكسل.. فيديو

لحظات تُحبس فيها الأنفاس عاشها ركاب طائرة تابعة لشركة ريان إير من مدينة وجدة المغربية، حيث تعرض الركاب على متن الطائرة المتجهة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل إلى حالة من الخوف أول أمس الأحد 16 فبراير، بسبب الاضطراب الشديد الذى تعانى منه الطائرة، وبث أحد الركاب مقطع فيديو للحظات الرعب التى عايشها ركاب الطائرة بما فى ذلك العديد من المغاربة.



مذيعة العربية تنفجر فى الضحك

مذيعة بقناة العربية تدخل فى نوبة ضحك خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو

انفجرت الإعلامية منتهى الرمحى فى الضحك على الهواء خلال تقديمها النشرة الإخبارية على قناة العربية، حيث انتابها حالة من الضحك الهيسترى عندما عجزت عن قراءة عناوين الأخبار، وغيرت الكلمات المكتوبة أمامها على الشاشة، لتفشل بعد ذلك فى قراءة أى من العناوين التالية، وفقدت مذيعة العربية أعصابها وبدأت تضحك بشكل هيستيرى لحين انتهاء عرض العناوين للفقرة الإخبارية بالنشرة.



انهيار منزل فى أمريكا

انهار مثل قطعة البسكويت.. نهر فى أمريكا يبتلع منزلا × 5 ثوانى.. فيديو

مثل قطعة البسكويت التى تسقط فى كأس الشاى، هكذا وصفت تقارير إعلامية لحظة سقوط منزل ضخم فى مجرى نهر بالولايات المتحدة، حيث وثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق فى ولاية شرقى البلاد، لحظة سقوط المنزل فى نهر تينيسى الذى يقع بمقاطعة هاردن.

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هل تجوز الصدقة على غير المسلم

دار الإفتاء: يجوز التصدق على غير المسلمين.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية ، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول مصارف الصدقات جاء نصه:" هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟".



وزير الثقافة والإعلام السودانى الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح

الحكومة السودانية: لا صحة لوصول وفد من "الجنائية الدولية" إلى الخرطوم

نفت الحكومة السودانية، ما تردد فى اليومين الماضيين على نطاق واسع من وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم، لبحث مثول مطلوبين من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة لمحاكمتهم فى اتهامات بينهما ارتكاب جرائم حرب فى دارفور ، وقال وزير الثقافة والإعلام السودانى الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحديث حول وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم عار تماما من الصحة، معربا عن أسفه لـ "التناول غير المهنى الذى قامت به بعض وسائل الإعلام فى نشر الأكاذيب والشائعات والأخبار غير الدقيقة بالرغم من أنها تمتلك الوسائل والآليات للتأكد من مثل هذه المعلومات".



حسام الحسيني

المخرج حسام الحسينى يوجه رسالة لنقيب الموسيقيين بعد قرار منع المهرجانات

وجه المخرج ومطرب الراب حسام الحسينى، نجل الموسيقار مجدى الحسينى، والفنانة نهال عنبر، عبر فيديو قام ببثه على موقع اليوتيوب، رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بعد قراره بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات، حيث قال: "السيد الأستاذ الفنان العظيم ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، وقف التعامل مع مطربى المهرجانات القرار ده محتاج دراسة والوقف مش حل، ده نوع من الفن له جمهور فى مصر والوطن العربى والعالم، لأنه نوع موسيقى مصرى طالع من الشارع المصرى، ورؤيتى للمهرجانات إنها نوع من الفن اللى بيطلع من الشارع ويعبر عن ناس كتير، وأغانى المهرجانات تحتل تريند اليوتيوب يوميا وفى أغانى بتوصل لملايين فى الوقت اللى عدد من الفنانين بيصوروا كليبات بميزانية عالية ومش بيجيب الملايين دي".

فيديو وصور.. عائد من الصين يروى قصة 14 يوما بالحجر الصحى: شعرنا بخوف البلد علينا

قال مروان الفقى، مدرس بكلية الطب البيطرى جامعة بنها، إنه كان يعيش فى الصين منذ عام لحصوله على منحة بالجامعة مدتها عامين، مضيفا أنه منذ أول شهر يناير بدأت أقاويل بوجود فيروس منتشر يدعى "كورونا" يتسبب فى موت الأشخاص، وأعلنت الصين وقف الدراسة لأجل غير مسمى، وأصبح الجميع يلزم المنازل.

تفاصيل واقعة عرض كليب رقاصة فى مدرسة ثانوى وعقوبات بالجملة.. فيديو

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه طلاب إحدى المدارس، يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية، الواقعة حدثت فى مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

منى فاروق على انستجرام:" أسفة للشعب المصرى ومش لاقية شغل والحل إنى أموت"

ظهرت الفنانة منى فاروق فى بث مباشر، أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصري و معبره عن حزنها الشديد من المعاملة التي تتلقاها من الناس و المجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

اعرف الفرق بين مرض حمو بيكا "كرون" وفيروس كورونا ..انفوجراف

مع إثارة مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بإعلان إصابته بمرض فى المعدة وهو مرض كرون، اختلط الأمر على الجميع بينه وبين فيروس كورونا الصينى، وهو ما يستعرضه " الخليج 365" في التقرير التالى حول الفرق بين المرضين.

دار الإفتاء: يجوز استخدام "اللبن" فى وصفات تفتيح البشرة.. فيديو

"هل استعمال اللبن فى وصفات لعمل مساكات للوجه والشعر حرام ؟".. سؤال ورد اليوم الثلاثاء، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة حاملة الطائرات "شارل ديجول"

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى عابر (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر ، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية ( شارل ديجول ) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية .