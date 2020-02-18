شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس التركي الأسبق، عبد الله جول، على ضرورة التعامل مع العلاقات التركية المصرية بعناية فائقة بما يتجاوز القضايا اليومية، وأن يكون لها موقع مهم للغاية فى مصلحة البلدين، معربا عن أمله أن يكون هناك فى نهاية المطاف طريقة لإعادة الأوضاع لما ينبغى أن تكون فيه.

وأكد الرئيس التركى الأسبق فى حوار صحفى، الثلاثاء، على ضرورة ألا تتحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداء كبير، مشيرا إلى أن هذه الأزمات والمشكلات هى أزمات نابعة عن السياسات غير الموفقة وغير الحكيمة لحكومات دول منطقة الشرق الأوسط، معربا عن حزنه فى أن تصل العلاقات مع مصر والسعودية إلى هذا الحد أمر محزن للغاية.

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وأشار إلى أن مصر تعد واحدة من أهم دول العالم العربى والإسلامى، مؤكدا أن القاهرة المكان الذى ذهب إليه قادة جميع الدول العربية ويجتمعون به ويمكن تشبيه مصر وتركيا بمثابة التفاحة بشقيها إذا ما فكرنا بقضايا البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن موقفه واضح جدًا تجاه مصر وتجاه العلاقات المصرية مؤكدا تأييده الحفاظ على العلاقات المصرية التركية من خلال ترجيح وجهة النظر القائلة بضرورة الحفاظ على مصالح تركيا ومصر طويلة المدى.