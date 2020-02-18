شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى لعقار بالسيدة زينب والحماية المدنية تخلى السكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حى السيدة زينب جنوب القاهرة، برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، أعمال إزالة العقار رقم 20 درب الفضل المتفرع من شارع بيرم التونسى، بعد انهيار أجزاء من العقار، حيث تم إخلاء العقار من السكان بواسطة الحماية المدنية، دون المنقولات.

وأكد رئيس حى السيدة زينب، أن الحى بدأ حملة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، حفاظا على اراواح المواطنين والمارة بمحيط تلك العقارات وحفاظا على العقارات المجاورة لها، وأنه يتم التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ الحملات .

ونفذ حى السيدة زينب، حملة إزالة الأبنية ذات الخطورة الداهمة، وتم البدء بحملة إزالة للعقار رقم 1 زقاق عبد الله سالم الدرب الجديد، حيث تابع رئيس الحى أعمال الإزالة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

Advertisements

وبدأ حى الخليفة برئاسة العميد حاتم السبع حملة إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة بالعقار رقم 5 زقاق مبارز من شارع العيادية بالسيدة عائشة والمكون من دورين بالارضى وجارى استكمال الأعمال وباقى العقارات بنطاق الحى فور الانتهاء من عمل الدراسات الأمنية وتحديد موعد التنفيذ، وتم ذلك بحضور الإدارات المختصة بالحى.

وكان اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أكد أن هناك متابعة دورية لأعمال الهدم للمخالفات البنائية فى المهد بكافة أحياء المنطقة الغربية، وفى هذا الإطار نفذت أحياء المنطقة عدد كبير من الإزالات لمخالفات البناء خلال أسبوع ماضى، وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن حى غرب أزال مبانى مخالفة بدون ترخيص بجوار كشك ورد بشارع الجزيرة، وحى الوايلى أوقف أعمال بناء بدون ترخيص بـ3 عقارات بشارع عزبة عبد النبى بمنشية الصدر وتم تحرير المحاضر القانونية للمخالف كما تم تحريز مواد البناء وإيداعها بمخازن الحى، وحى الأزبكية أزال أعمال مبانى بدون ترخيص بالعقار 97 بشارع الجمهورية.