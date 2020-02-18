وزير الخارجية يبحث مع المنسق الأممى للبنان آخر المستجدات والأوضاع فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة اللبنانية، وتطورات الأوضاع الإقليمية. وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبيّ البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخراً. Advertisements وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المنسق الأممي استعرض من جانبه رؤيته تجاه آخر التطورات في المشهد اللبناني، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن.

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