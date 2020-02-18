شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير والذى يتضمن 18 مادة. وتضمنت المادة الأولى منه، أن المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية وتكون لها شخصيتها الإعتبارية ومقرها محافظة الجيزة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار. Advertisements نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.

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