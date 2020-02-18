شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توافق على إنشاء أول مستشفى للمسنين بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على موافقة وزارة الصحة على المقترح المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل بإنشاء أول مستشفى للمسنين بالمحافظة، مضيفا فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الوزارة وافقت على تخصيص مبنى من المبانى الثلاث لمستشفى صدر بسيون، ليصبح مستشفى للمسنين، لاستضافة الحالات للمسنين الذين يخضعون لعمليات جراحية ويحتاجون لرعاية صحية خاصة.

وأضاف بأن مبنى المستشفى تم استلامه منذ عام 2014، وتضم 3 مباني، وتم تخصيص مبني منهم لتحويله مستشفى للمسنين، مؤكدا أن المستشفى تحتاج لـ 5 مليون جنيه لتجهيزها بالأجهزة الطبية، والأسرة وسيتم تدبير المبلغ لتجهيزها بتبرعات المجتمع المدنى.

من ناحيه أخرى، أشرف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، على تركيب لوحات إرشادية مضيئة فى مداخل المستشفيات، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأسماء الأطباء المتواجدين فى الاستقبال أو العيادات الخارجية، وتعميم الفكرة على جميع المستشفيات، حتى يتمكن المريض من معرفة الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليه فى العيادة الخارجية أو الاستقبال، أو التواصل للطبيب فى حالة عدم وجوده عن طريق الاستعلامات.

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وأضاف، أن اللوحات المضيئة، تهدف أيضا لمراقبة تواجد الأطباء فى عملهم، وعدم التزويع من عملهم، والتأكد من تواجدهم بالمستشفى من عدمه.

وأشار إلى تفعيل الفرق الإشرافية من القطاع العلاجى بالمديرية، متمثل فى مدير عام العلاجي ومدير ادارة المستشفيات، ومدير الكلى بالمديرية، ومسئول العنايات والحضانات ومسئول الطوارئ، لمساعدة المرضي، وسرعة توفير أسرة العناية والحضانات تتناسب مع تشخيص الحالة.