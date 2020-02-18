الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته في بلاغ للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم مجدي حلمي محامي الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان يتهمه بنشر فيديوهات عبر شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار الموقوف.

وذكر "حلمي" في بلاغه الذي حمل رقم 10053، أن محمد رمضان ادعى ذات مرة أن "أبو اليسر" طلب منه 9 ونص مليون جنيه، ومرة أخرى استهزأ به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى على حد تعبير الطيار الموقوف.

وأكد محامي "أبو اليسر" أن الأفعال التي ارتكبها محمد رمضان في حق الطيار "أبو اليسر" معاقب عليها قانونًا، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بين الدعوى المقامة ضد محمد رمضان أمام المحكمة الاقتصادية والبلاغ المقدم للنائب العام فكلاً منهما يسير في طريقه.

وذكر دفاع الطيار لمصراوي، أن البلاغ لم يتخذ بشأنه أى إجراء حتى الآن.

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وكانت محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية بالجيزة، حددت جلسة ١٩ مارس المقبل لنظر دعوى تعويضية بقيمة ٢٥ مليون جنيه أقامها الطيار ضد محمد رمضان.

وتضمنت الدعوى طلب تعويضًا عن الخسائر المادية التى تعرض لها بسبب الفيديو الذى نشره محمد رمضان من داخل مقصورة الطائرة.

وفي سياق متصل قررت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة لجلسة الأربعاء ٢٦ فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

الجدير بالذكر أن هيئة الطيران المدنى وقعت عقوبة على "أبو اليسر" بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام، بعدما سمح لمحمد رمضان بدخول غرفة قيادة الطائرة والسماح له بالجلوس على كرسي القيادة وتصوير فيديو نُشر بعد ذلك في أحد فيديوهات محمد رمضان الغنائية.