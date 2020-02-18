المهرجانات في ساحات المحاكم.. 10 قضايا وحبس صاحب "زقه زقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث، وطارق سمير:

في ظل الأزمة المثارة حول أغاني المهرجانات وتباين ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لقرار نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، عدم السماح لمطربي المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية تطالب بمنع وحجب أغاني المهرجانات والقنوات المذاعة عبرها، ولم تكن هذه القضايا وليدة هذه الأزمة، بل طاردت "المهرجانات" منذ ظهورها.

- بلاغ للنائب العام لحجب أغاني "المهرجانات" من شبكة الإنترنت (محمد حسن عبده) - 17-فبراير 2020- لم تتم إحالته للنيابة للتحقيق

تقدم المحامي محمد حسن عبده ببلاغ للنائب العام، لحجب أغاني المهرجات من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت؛ وقال مقدم البلاغ: إن تلك الأغاني تدعو إلى هدم القيم والأخلاق وتحرض على تعاطي المخدرات والخمور وانتشار البلطجة.

- بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بعد أن ظهر عاريا في حفل بالتجمع (سمير صبري) -31 مارس 2019 - أحيل للنيابة المختصة للتحقيق

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين، 31 مارس الماضي، لظهوره عاريًا على خشبة المسرح.

وطالب صبري في بلاغه بإحالة محمد رمضان للمحاكمة الجنائية، كما طالب نقابتي المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لارتكابه مخالفات نقابية، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه وشكواه.

- دعوى مستعجلة لوقف جميع قنوات المهرجانات على "يوتيوب" أمام محكمة الأمور المستعجلة (سمير صبري) - 18 فبراير 2020 - لم يتخذ فيها قرار

أقام سمير صبري، المحامي بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالب صبري في دعواه بوقف جميع القنوات عبر موقع اليوتيوب التي تُبث عليها أغاني المهرجانات.

- دعوى قضائية تطالب نقيب الموسيقيين بمنع الممثل محمد رمضان من الغناء أمام القضاء الإداري (المحامي علاء عبد المجيد قنديل) - 29 أكتوبر 2019 - لم يُتخذ فيها قرار

أقام المحامي علاء عبد المجيد قنديل، دعوى رقم ٣٥٧٠ لسنة ٧٤ شق عاجل أمام القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام، الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بإصدار قرار بمنع الفنان محمد رمضان، من تقديم أغاني المهرجانات، أسوة بالقرار الذي أصدرته النقابة ضد مطربي هذا اللون الغنائي.

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- دعوى قضائية لوقف إذاعة أغاني المهرجانات على الفضائيات وتقديم موزعيها للمحاكمة أما القضاء الإداري (أحمد محمد سلام عبده) - يوليو 2017 - لم يتخذ قرار

أقام أحمد محمد سلام عبده دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإيقاف وضبط مؤيدي ومروجي وموزعي أغاني المهرجانات الشعبية وتقديمهم للمحاكمة وحجب هذه الأغاني عن مواقع شبكة الإنترنت ومنع عرضها على القنوات الفضائية.

- بلاغ للنائب العام بسبب أغنية "بم بم" لمحمد رمضان - 8 فبراير 2020 - المحامي أيمن محفوظ - لم يُتخذ بشأنه قرار

قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغا ضد الفنان محمد رمضان، يطالب فيه بحبسه لترويجه للخمور والاغتصاب والشذوذ في أغنيته الأخيرة "بم بم"، واصفا مشاهد الكليب بأنها "تثير الغثيان"، وأضاف محفوظ، في بلاغه أن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر.

- محاكمة حمو بيكا أمام المحكمة الاقتصادية في قضية سب وقذف هاني شاكر نقيب الموسيقيين - لم تحدد جلسة بعد

أحالت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية قضية مؤدي المهرجانات "حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية لاختصاصها في قضايا السب والقذف، وتحديد جلسة 22 فبراير الجاري لنظر القضية.

- الحبس عامين لمطربي مهرجان "زقه زقة" وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة الفعل الفاضح -محكمة جنح منشأة ناصر -24 يناير 2018

قضت محكمة جنح منشأة ناصر، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بزينهم، بحبس مطربي مهرجان "زقه زقة" عامين، وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامهما بغناء أغنية مليئة بالإيحاءات الجنسية، والذي يعتبر فعلا فاضحا قانونا.

- بلاغ من المهن التمثيلية للنائب العام ضد بيكا لاقتحامه النقابة والتعدي على الموظفين -21 أكتوبر 2019- أحاله للنيابة للتحقيق

تقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، لضبط وإحضار المطرب الشعبي حمو بيكا، بعد قيامه بالتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريحا للغناء في حفل بمحافظة دمياط.