الخميس.. تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ والأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر ولأول مرة منذ توقف دام سنوات بدءا من الخميس الموافق ٢٠ فبراير الجاري، بواقع رحلة أسبوعية، ضمن خطة الدولة لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة و الآثار والطيران المدني.

وقررت الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار اهداء ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.​