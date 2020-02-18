"السياحة" تعلن مفاجأة لركاب "أول رحلة" بين شرم الشيخ والأقصر.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إهداء ركاب أول رحلة طيران بين "شرم الشيخ والأقصر"، زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.

ويحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.

ومن المقرر، أن تبدأ شركة مصر للطيران بتشغيل أولي رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، بواقع رحلة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات.

وبمناسبة بدء هذا التشغيل، تهدي وزارة السياحة والآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.​