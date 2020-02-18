القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا عابرا بمشاركة "شارل ديجول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا عابرا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.
وقال بيان رسمي، الأربعاء، إن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياة الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب علي مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.
ويهدف التدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.
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