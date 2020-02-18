أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تعثر 51 مصنعًا في المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تعثر 51 مصنعًا في المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصناعة والبترول، حول تعثر 51 مصنعا بمدينة المحلة الكبرى بسبب غرامات التجاوز للغاز الطبيعي.

وطالب النائب في وزارتي الصناعة والتجارة بإصدار خطاب لوزارة البترول ليكون العمل 24 ساعة بدلا من 8 ساعات لزيادة حصة الغاز وإلغاء غرامة التجاوز التي بلغت 12 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة قبول وزارة البترول لخطاب ضمان بنكي بدلا من مبالغ ماليه لتأمين الغاز.

