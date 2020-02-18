أخبار مصر | بالإجماع.. رفض تظلم مرشح الجيزة في الانتخابات التكميلية للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالإجماع.. رفض تظلم مرشح الجيزة في الانتخابات التكميلية للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجهاز التنفيذي بالهيئة، فحص التظلم المقدم من هشام محمد بدوي، المرشح عن دائرة الجيزة، بالانتخابات التكمليلة لمجلس النواب، وقام بعرضه على الهيئة.

وأضاف أن الهيئة اطلعت على التظلم وتقرير الجهاز التنفيذي، وانتهت بإجماع الأراء إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

وانتهت الهيئة إلى اعتماد محضر الجهاز التتفيذي وفوز محمد أبو العينين بالأغلبية المطلقة بالأصوات عن دائرة الجيزة.

ووجه المستشار لاشين إبراهيم، التحية لرجل الصناعة محمد أبو العينين الفائز بالانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة؛ لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات، كما هنأ أبناء دائرة الجيزة لمشاركتهم وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم وواجبهم الوطني.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات: أتقدم بالشكر والعرفان لكل من أشرف على الانتخابات من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا جهدا في سبيل تأمين الانتخابات.

وكانت أعلنت قبل قليل، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين، في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم شرطة الجيزة، وإجراء جولة إعادة في دائرة ملوي؛ وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أن إجمالي من لهم حق التصويت بالجيزة ٢٦٦٣٩٦ ناخبا والحضور ٤٤٨٩٦ ناخبا بنسبة ١٦.٨٥٪ وعدد الأصوات الصحيحة ٤٣٦٦٩ بنسة ٩٧.٢٧٪ والباطلة ١٢٢٧.

وحصل رجل الأعمال محمد أبو العينين على ٣٦٢١٣ صوتا.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة فوز المرشح محمد محمد محمد أبو العينين وشهرته محمد أبو العينين عن الدائرة الأولى بدائرة مركز شرطة الجيزة لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعملا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، حصل المرشح عبدالله محمد عبدالله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على 10 آلاف و424 صوتا، والمرشح أحمد جمال أحمد موسى حصل على 9998 صوتا، والمرشح زاهر ناجح زاهر قليني وشهرته زاهر دياب زاهر حصل على 5813 صوتا.

كما حصل المرشح صلاح إسماعيل علي مطر، وشهرته صلاح مطر حصل على 757 صوتا، والمرشح محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم حصل على 26 ألف و642 صوتا، والمرشح شنودة بولس جاد السيد بباوي وشهرته مينا جميل جاد السيد وحصل على 7698 صوتا. وصدر قرار الهيئة بإجراء جولة الإعادة في الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة وحصل على 10 آلاف و424 صوتا، ومحمد عبد الحكيم ابو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم، وحصل على 26 ألف و642 صوتا. Advertisements

ومن المقرر إجراء الاقتراع في جولة الإعادة يومي السادس والسابع من شهر مارس لعام 2020 لأبناء الدائرة المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الماوفقين العاشر والحادي عشر من الشهر ذاته لأبناء الدائرة المقيمين بالداخل.



وكانت انتهت الجمعة، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره. وكانت انتهت الجمعة، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره. وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا. بينما جرت الانتخابات في دائرة ملوي بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا. وخاض الانتخابات التكميلية رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية ومرشح الحزب، ورمزه "القلم" رقم 4. ويشغل محمد أبو العينين عددا من المناصب الهامة، كما أنه حصل على العديد من الجوائز وكرمته مؤسسات عالمية كبرى، نرصدها فيما يلي: 1- نائب رئيس حزب مستقبل وطن. 2- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا. 3- بدأ تجربته عام 1983 من قلب الصحراء المصرية وعبر سنوات من العمل الشاق، أصبح أحد رواد الصناعة في العالم، حيث تعد مجموعة كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل. 4- شرفه أهالي دائرة الجيزة بثقتهم الغالية، واختاروه نائبا لهم في مجلس الشعب في الفترة من عام 2000 -2011. حصل في انتخابات عامي 2005 و2010 على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت 88% و95% من أصوات الناخبين على التوالي، رغم أنه لم يقم بحملة انتخابية.