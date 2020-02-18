أخبار مصر | محمد أبو العينين يكتسح الانتخابات التكميلية للبرلمان في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبو العينين يكتسح الانتخابات التكميلية للبرلمان في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعض اللجان في دائرة الجيزة عن النتائح الأولية، والتي أظهرت اكتساح رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على أعلى أصوات في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.

مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 540 صوتا 88 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مؤسسة البنين حصل رجل الصناعة على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة أبو الهول القومية حصل رجل الصناعة على 472 صوتا مقابل 68 صوتا للمنافسين

وفي مدرسة أبو الهول الإعدادية حصل رجل الصناعة على 564 صوتا مقابل 86 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 368 صوتا مقابل 39 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة الجيزة القومية حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 284 صوتا مقابل 43 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة أحمد شوقي الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 330 صوتا مقابل 74 صوتا للمنافسين

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وفي لجنة مدرسة صلاح سالم التجريبية حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 189 صوتا مقابل 53 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة التحرير الابتدائية حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 397 صوتا مقابل 40 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة زغلول الابتدائية حصل محمد أبو العينين على 256 مقابل 95 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة العدالة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين 428 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 1064 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 308 أصوات مقابل 38 صوتا

وفي لجنة مدرسة أحمد شوقي الإعدادية حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 609 أصوات مقابل 97 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مركز شباب القصبجى حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 1100 صوت مقابل 131 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين 363 مقابل 55 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة الاندلس الاعدادية بنات حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 416 صوتا مقابل 38 صوتا للمنافسين

وفي لجنة مدرسة النهضة تجريبية لغات حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين على 563 صوتا مقابل 167 صوتا