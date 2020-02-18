أخبار مصر | تعرف على هدية "السياحة والآثار" لركاب أول رحلة طيران من شرم والأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هدية "السياحة والآثار" لركاب أول رحلة طيران من شرم والأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدت وزارة السياحة والآثار لركاب أول رحلة طيران للخط الجديد بين شرم الشيخ والأقصر، زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي.

وستكون الزيارة يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 وتبلغ تذكرة دخول المقبرة 1400 جنيه مصري.

ويأتي الإهداء بمناسبة بدء شركة مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، والتي ستنطلق الخميس ٢٠ فبراير الجاري، وتستمر بواقع رحلة أسبوعية.

وكما يأتي تشغيل خط الطيران بين المحافظتين في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.