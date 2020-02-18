أخبار مصر | مقابلات شخصية للملتحقين ببرنامج مواجهة الشائعات في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابلات شخصية للملتحقين ببرنامج مواجهة الشائعات في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الثلاثاء، بمقر نزل شباب أسيوط، عقد مقابلات شخصية للملتحقين بالبرنامج التدريبي الأول لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي".

ويشارك في البرنامج التدريبي، أكثر من 40 مشاركا ومشاركة على مستوى محافظة أسيوط، من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وتأتي ثمار البرنامج الأول لمواجهة الشائعات، في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية، وتوجيه طاقاتهم الإبداعية نحو خدمة مجتمعاتهم المحلية.

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وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، الأستاذ محمد محمود حسين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور عبد الناصر محمد بكر، استشاري التدريب، ومحمد شوقي، أخصائي التعليم المدني بوزارة الشباب، وأحمد قطب مدير إدارة البرلمان والتعليم بمديرية شباب أسيوط.

وأشار المشاركون إلى أهمية تنفيذ البرنامج نظرا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزا واسعا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها.

وتستكمل وزارة الشباب والرياضة عقد المقابلات الشخصية للبرنامج، غدا الأربعاء بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، التي تستهدف 11 محافظة، تزامنا مع انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي أول مارس المقبل 2020.