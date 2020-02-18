أخبار مصر | الخميس.. استئناف رحلات الطيران بين شرم الشيخ والأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. استئناف رحلات الطيران بين شرم الشيخ والأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بعد توقف دام عدة سنوات، على أن تنطلق الرحلة يوم الخميس المقبل، بواقع رحلة أسبوعية.

ويأتي ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.