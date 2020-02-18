أخبار مصر | وفد برلماني ينتقد عدم وجود سلم كهربائي بمحطة قطار إدفو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد برلماني ينتقد عدم وجود سلم كهربائي بمحطة قطار إدفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال جولتها التفقدية اليوم الثلاثاء، بمحطة قطار إدفو، في أسوان، لشكاوى عدد من الركاب فيما يتعلق بمواعيد التقاطر، وكذلك عدم وجود بوابة للمحطة من الجهة الجنوبية، وما يعانيه ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتقال من رصيف إلى الآخر.
وجاء ذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة في محافظة أسوان، والتي بدأت أول أمس الأحد وتنتهي الجمعة المقبلة.
وانتقد الوفد البرلماني، عدم وجود سلم كهربائي يساعد في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلا من "التبليطة"، الموجودة في نهاية كل رصيف.
وانتقد الوفد البرلماني، عدم وجود سلم كهربائي يساعد في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلا من "التبليطة"، الموجودة في نهاية كل رصيف.
وقال هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة: إن التبليطة دي خطر كبير على الناس، ولازم يكون فيه حل خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع المعاناة عنهم وتسهيل الحركة في الدخول والخروج من المحطة والتنقل بين الأرصفة".
وأوصى هشام عبد الواحد، بضرورة قيام مسئولي السكة الحديد بدراسة هذا الأمر، ووضع حل لتلك الأزمة حرصا على أرواح المواطنين وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب بضرورة إيجاد حل بالنسبة للمواعيد الخاصة بقطارات الدرجة الثالثة، المتوجهة إلى أسوان، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات الصباحية التي تنقل الطلاب إلى جامعة أسوان.
وجاء ذلك على خلفية ما أثاره عددًا من الركاب بأن موعد الرحلة في الخامسة والربع صباحا، مطالبين بتأجيل الرحلة حتى السادسة، ليكون الوصول في الموعد المناسب في الثامنة صباحا، لا سيما وأن الرحلة تستغرق قرابة ساعتين، حيث يقف القطار في 23 محطة حتى الوصول إلى أسوان.
وجاء ذلك على خلفية ما أثاره عددًا من الركاب بأن موعد الرحلة في الخامسة والربع صباحا، مطالبين بتأجيل الرحلة حتى السادسة، ليكون الوصول في الموعد المناسب في الثامنة صباحا، لا سيما وأن الرحلة تستغرق قرابة ساعتين، حيث يقف القطار في 23 محطة حتى الوصول إلى أسوان.