أخبار مصر | وفد برلماني ينتقد عدم وجود سلم كهربائي بمحطة قطار إدفو

وجاء ذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة في محافظة أسوان، والتي بدأت أول أمس الأحد وتنتهي الجمعة المقبلة.

وانتقد الوفد البرلماني، عدم وجود سلم كهربائي يساعد في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلا من "التبليطة"، الموجودة في نهاية كل رصيف.

وقال هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة: إن التبليطة دي خطر كبير على الناس، ولازم يكون فيه حل خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع المعاناة عنهم وتسهيل الحركة في الدخول والخروج من المحطة والتنقل بين الأرصفة".

وأوصى هشام عبد الواحد، بضرورة قيام مسئولي السكة الحديد بدراسة هذا الأمر، ووضع حل لتلك الأزمة حرصا على أرواح المواطنين وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.