أخبار مصر | "ثقافتنا مستقبلنا".. معرض فني بمتحف ملوي للتوعية بحماية التراث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ثقافتنا مستقبلنا".. معرض فني بمتحف ملوي للتوعية بحماية التراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف آثار ملوي، معرضًا فنيًا تحت عنوان "ثقافتنا مستقبلنا" بالتعاون مع مشروع توثيق وحماية التراث التابع لجامعة أكسفورد، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٠م.

ومن ناحيته، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم عددًا من اللوحات الإرشادية والتعريفية التي تشرح سبل وأهمية حماية التراث، وكذلك التعريف بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأثر وطرق حمايته وقت الأزمات.

ويأتي المعرض في إطار نشر الوعي الأثري لدى مختلف فئات الشعب المصري وستتناول اللوحات عرض لعملية تطوير المتحف وإعادة افتتاحه عام ٢٠١٦.