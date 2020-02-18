مصر | "الدستورية العليا": مصر أوفت بكل وعودها تجاه قارتها السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية العليا": مصر أوفت بكل وعودها تجاه قارتها السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفي مع شقيقاتها من المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية بانعقاد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لتجميعهم المشهود

عازمه كل العزم على استثمار الإنجازات التي حققها الاتحاد الأفريقي في دورته الثالثة والثلاثين، التي أوفت بها مصر -قيادة وشعبا- بكل وعودها تجاه قارتها، وتستلهم تلك الإنجازات إصرارا أكيدا، على المضي قدما، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، أنهاالمقرر عقده خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير

وأضافت، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة تتعهد بتقديم محاور وأطر جديدة للبحث والنقاش، تتماهى مع المستجدات التي تشهدها الساحة العالمية والأفريقية، بما لها من انعكاس على الاهتمامات المشتركة للمجتمعين، والتي تتبوأ منها قضية العدالة، بكل مضامينها وتطبيقاتها، مقعد الصدارة.



وذكر البيان، أن المحكمة الدستورية تتطلع إلى أن يوالي اجتماع القاهرة للمحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا، في هذه الدورة، تحقيق النجاحات التي شهدتها دوراته الثلاث المنصرمة، متمنية لجميع المشاركين طيب الإقامة في مصر بلد السلام.

