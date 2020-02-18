مصر | "المحكمة الدستورية": ترقب دولي لنتائج اجتماع القاهرة رفيع المستوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحكمة الدستورية": ترقب دولي لنتائج اجتماع القاهرة رفيع المستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى، يتواكب مع الزخم الذي أحدثته مصر في نهاية دورة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعظم من نجاح الاجتماع الذي يعقد السبت المقبل.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، السبت المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.



وأضاف أن هيكلة الاتحاد الأفريقي والاستثمار وغيرها من المشاركات المصرية في المحافل الدولية للتعبير عن القارة السمراء، يزيد من ترقب المجتمع القضائي الدولي لنتائج اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الذي يشارك فيه رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بالقارة، لقوة تأثيرها الإقليمي والدولي.

واستعرض المستشار بولس فهمي، النجاح الذي حققته الدورات الثلاث السابقة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير، والتي كانت حاضرة دائمًا على مائدة البحث الدستوري.

وأشار إلى الأحكام التي صدرت في هذا الصدد من المحاكم الدستورية والعليا والمحاكم العليا حول حرية الصحافة وحرية الاطلاع.

ونوه بأن المحكمة الدستورية العليا بمصر، تعد أقدم المحاكم الدستورية في القارة الأفريقية والمؤسس للقضاء الدستوري في القارة، فضلًا عن دورها القيادي والرائد بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا في أفريقيا.