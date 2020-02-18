مصر | المستشار سعيد مرعي: الاجتماع الأفريفي الدولي يلم شمل المحاكم الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار سعيد مرعي: الاجتماع الأفريفي الدولي يلم شمل المحاكم الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تمارس دورها كعضو فاعل في اتحاد هيئات الرقابة القضائية الدستورية الأفريقية، والذي تتولى رئاسة مكتبه التنفيذي حاليًا دولة أنجولا، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط "الدستورية العليا" في مجال القضاء الدستوري العالمي ومجال القضاء الدستوري في النطاق الإقليمي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمستشار سعيد مرعي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن انطلاق اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، والذي سيعقد السبت المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.



ونوه المستشار سعيد مرعي، بدور المحكمة في المؤتمرات القضائية الدستورية على مستوى العالم، ومنها المؤتمرات التي تعقد بالنسبة لقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن المحكمة تستضيف حاليًا مقر اتحاد المحاكم الدستورية والعليا العربية.



وأضاف، أن اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى، انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا المصرية لجمع ولم شمل الهيئات القضائية العليا التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، من خلال مائدة حوار حول المسائل الدستورية والقانونية الإفريقية المشتركة.

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وثمن رئيس "الدستورية العليا"، من دور القيادة السياسية الداعم وغيرها من مؤسسات الدولة في تعظيم دور المحكمة على الساحة الدولية والإقليمية لتحقيق التواصل مع القضاة من مختلف المحاكم الدستورية والعليا في دول القارة السمراء.



وأضاف، أن جلسات اجتماع القاهرة ستناقش موضوعات دستورية وقانونية عظيمة الأثر، حيث سيتدارس قضاة دستوريين أفارقة القضايا الدستورية والقانونية المهمة ذات الشأن المشترك، في سبيل تبادل الخبرات القضائية في الموضوعات محل المناقشة ومحل البحث والدراسة.



واختتم المستشار سعيد مرعي كلمته، بالتأكيد على العلاقات القوية التي تجمع المحكمة الدستورية العليا مع غيرها من الهيئات القضائية المختلفة في مصر، والتعاون المشترك والحرص على تكامل الأدوار.