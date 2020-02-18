مصر | رفض استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار علي مدحت، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي واستمرار حبسهم.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة الطفل، بتجديد حبس الطفل المتهم بقتل صديقه، نجل المذيعة مروة ميمي، برصاصة طائشة من سلاح والده وآخر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالشروع في القتل والقتل الخطأ.

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وأدلى المتهم باعترافات أمام نيابة الطفل، كشف فيها عن أنهم معتادي التجمع في منزل أحدهم وممارسة هوايتهم المفضلة في لعب البلاي ستيشن، إلا أنه أمسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خال من الذخيرة، فخرجت منه طلقة بالخطأ أصابت رأس المجني عليه.

فيما كشف باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعٍ للخوف.