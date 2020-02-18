مصر | رفض استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار علي مدحت، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي واستمرار حبسهم.
وأمر قاضي المعارضات بمحكمة الطفل، بتجديد حبس الطفل المتهم بقتل صديقه، نجل المذيعة مروة ميمي، برصاصة طائشة من سلاح والده وآخر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالشروع في القتل والقتل الخطأ.
فيما كشف باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعٍ للخوف.
وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول كريم، نجل الإعلامية مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصابًا بطلق ناري بالجبهة، ما أدى إلى وجود فتحة دخول وخروج بالرأس أودت بحياته في الحال.
وتبين من التحريات الأولية، أنه في أثناء وجود المجني عليه "كريم" مع صديقه المتهم داخل منزل الأخير وصديق آخر في الساعة الحادية عشر مساء أول أمس الجمعة، وفي أثناء جلوس المجني عليه رفقة صديقيه، قام المتهم بإخراج مسدس والده من الدولاب الخاص به على سبيل اللهو ووجهه بجبهة المجني عليه كريم، فخرجت طلقة نارية من السلاح بدون قصد فأصابت المجني عليه وأودت بحياته في الحال.