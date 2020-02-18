شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان حمو بيكا إصابته به.. تعرف على مرض «كرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مغني المهرجانات حمو بيكا، عن اصابته بمرض «كرون»، وأنه يأخذ حقنة بـ100 ألف جنيه شهريًا بسببه، حيث يسبب التهابًا في الجهاز الهضمي ويؤدى إلى ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان في الوزن وسوء تغذية.

ويوجد الكثير من الأسباب غير المعروفة التي تؤدى إلى الإصابة بـ«كرون»، ولكن أغلب الأسباب تكون نتيجة ضعف المناعة في الجهاز الهضمى، وهناك أيضا أسباب وراثية، قد تؤدى إلى الإصابة بالمرض.

وتظهر العديد من الأعراض على مريض كرون، هي:

1- نزيف

2- فقدان الوزن

3- الحمي

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4- آلام في البطن

5- تأخر النمو

6- الإسهال المزمن

7- التهاب المفاصل

8- حصوات الكلى

9- التهاب وتورم العينين والفم

10- قرح وطفح جلدي