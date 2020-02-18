شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: القاهرة وسيول لهم موسيقاهم التقليدية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكوري في القاهرة، يون يوتشول، إن مصر وكوريا لهم موسيقاهم التقليدية الخاصة ورغم ذلك لا تزال الموسيقى الغربية الكلاسيكية أحد أهم ألوان الموسيقى العالمية، التي تمثل اللغة المشتركة التي يتحدث بها جميع محبي الموسيقى حول العالم.

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وأشار السفير الكوري، خلال حفل موسيقي كوري في دار الأوبرا، إلى أنه بفضل الحس الموسيقى العالمي استطاعت كوريا أن تحظى بعدد لا بأس به من الفنانين الكوريين المتميزين في مجال الموسيقى الكلاسيكية والذين حصدوا العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات والمسابقات الدولية، لافتا إلى أن السفارة الكورية والمركز الثقافي الكوري بمصر سيواصلان تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية من أجل تقديم مختلف الفنون الكورية مثل الموسيقى والرقص الكوري التقليدي وموسيقى البوب الكوري «كي بوب» والدراما والسينما الكورية والتي حققت مؤخراً إنجازاً غير مسبوق بفوز فيلم «طفيلي» بأربعة جوائز أوسكار.

وقدم الثنائي الكوري عازفة الفلوت كوون يي وون وعازفة البيانو لي سو جونج مساء أمس مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتضمت الاحتفالية الموسيقية أعمالاً موسيقية لشوبرت وفيردي وجابرييل فوري وبنيامين جودار، بالإضافة إلى المقطوعة الكورية التقليدية المفعمة بالحيوية «أريرانج».