شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: توفير احتياطي السلع الأساسية لمدة 3 أشهر استعدادًا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، في توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان الكريم، كما تم التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتوفير سلع شهر رمضان الذي يبدأ في أبريل المقبل، والاتفاق على توريد كميات ضخمة من السلع الأساسية والاستهلاكية بينها الزيوت الخام، والدقيق المستورد، والسكر، والأرز المحلى.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع بما يكفي لمدة 3 أشهر على الأقل استعدادا لاستقبال شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى زيادة الكميات المتعاقد عليها من هذه السلع.

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وفي هذا السياق، بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، في التواصل مع شركات المنتجات الغذائية المختلفة في القطاع الخاص، إضافة إلى مستوردي السلع الغذائية لمناقشة الأسعار العالمية للحوم، والدواجن، وياميش رمضان.

وتفاضل الشركة حالياً بين طرح مناقصة لتوفير المزيد من السلع، أو الترسية بالأمر المباشر لطرح تلك السلع في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات، والتي تنفذها وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية، والمقرر إقامتها خلال مارس المقبل.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت، الجمعة الماضي، على توريد 41.5 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلى، من خلال 6 شركات محلية، بغرض تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، على أن يتم استلام تلك الكميات خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 أبريل المقبل، كما تم التعاقد على توريد 95 ألفا و50 طن أرز أبيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيها للطن، وسيبدأ التوريد من 15 مارس وحتى 15 يوليو المقبل من خلال المناقصة رقم 1 التي أجرتها السلع التموينية، وفازت بها 59 شركة ومضرب أرز.