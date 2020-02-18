شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليابان تدعم «تعليم رياض الأطفال» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، دعم بلاده لمرحلة تعليم رياض الأطفال، من خلال تطوير المنشآت وإنشاء الفصول الجديدة، من أجل المساهمة في تطوير الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال توقيعه عقد منحة مع الدكتور أحمد شوقى، أمين صندوق جمعية تكاتف للتنمية، فى إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساس، والتى يقدم من خلالها الدعم المالى المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح بما فى ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني.

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و تم إطلاق هذا البرنامج للمنح فى مصر عام 1994 ، قامت اليابان بتنفيذ 167 مشروعاً فى مصر من خلال هذا البرنامج بتكلفة تعادل حوالي 9 ملايين دولار أمريكي.

وأكد السفير أن المنحة تقدر بـ90 ألف دولار أمريكي، وقد قدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لجمعية تكاتف للتنمية بهدف تحسين البيئة التعليمية بمرحلة رياض الأطفال في مدرستين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة. ومن خلال هذا المشروع سيتم إنشاء ثلاثة فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال وتطوير منشاّت المدرسة.

وقد تعاونت سفارة اليابان مع جمعية تكاتف للتنمية في عامي 2016 و2018 لتعزيز البيئة التعليمية للمدارس الابتدائية في كلاً من بني سويف والجيزة على التوالي، والذى أثر بشكل إيجابي كبير على الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور، ويركز المشروع على التعليم بمرحلة رياض الأطفال والبيئة الصحية، لذا سيتم استخدام المنحة لإنشاء قسم كامل جديد لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة مدينة العمال ولإصلاح وتحديث دورات المياه المخصصة لمرحلة رياض الأطفال وكذلك لإنشاء فصل إضافي بمدرسة عمر مكرم.

وشدد السفير نوكي على أهمية دور المجتمع المدني في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلي أن الأطفال يطورون قدراتهم علي الإبداع والانضباط و التفاعل مع الآخرين من خلال التعليم بمرحلة رياض الأطفال.