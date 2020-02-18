شكرا لقرائتكم خبر عن «كيو إس» البريطاني يكرم «القاهرة» لتصدرها الجامعات المصرية في 14 تخصصاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مؤسسة تصنيف الجامعات العالمي QS لأفضل 800 جامعة في العالم، جامعة القاهرة، لتصدرها الجامعات المصرية ضمن التصنيف الدولي خلال الأعوام الماضية، وذلك خلال مؤتمر التعليم السادس «ايديوجيت»، بمشاركة كل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأويشن فردينادز المدير الاقليمي لتصنيف كيو إس البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحققت جامعة القاهرة التقدم في 14 تخصصا علمياً وتقدمت في تصنيف «كيو اس» في عدد من التخصصات بنسبة 110% واحتلت المركز 300 عالمياً في التوظيف وفي 21 تخصصا جديداً على مستوي العالم بنسبة زيادة بلغت 25%، ودخلت العلوم الاجتماعية والانسانية للتصنيف الدولي لأول مرة.

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وقال الدكتور الخشت، أن التكريم شهادة نجاح جديدة تؤكد ثقة التصنفيات العالمية فيما تقدمه جامعة القاهرة من تعليم وبحث علمي راقي يضاهي مبري الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمام كبير للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية على مستوي العالم لتكون في مصاف الجامعات العالمية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تنافس وبقوة في كافة التصنيفات الدولية وفي كافة المجالات على مستوي العالم، وتسير بخطي ثابتة نحو العالمية من حيث التقدم العلمي والبرامج الجديدة التي تماثل نظرائها في جامعات الصف الأول، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستمرة في خطة مستقبلية طموحة من خلال تشجيع البحث العلمي ورصد الميزاينات للنشر العلمي الدولي من أجل تحقيق الجامعة مراكزمتقدمة بشكل دائم ومستمر في كافة التصنيفات الدولية، مشددا على أن جامعة القاهرة استطاعت خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميًا في تصنيف «شنغهاى» وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس البريطانى كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندى «ليدن» وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسبانى للجامعات ويبوميتركس.