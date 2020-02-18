شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينتهي من وضع قواعد منح تراخيص «المواقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام اجتماعًا، الثلاثاء، بحضور عدد من الخبراء، لمناقشة القواعد الخاصة بتراخيص المنصات الإعلامية في ضوء القواعد القانونية.

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كانت اللجنة انتهت من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلانية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بكل أنواعها والصحف الورقية.

وتستكمل اللجنة اجتماعها، الأحد المقبل، لمناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية، مثل «فيس بوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر»، ومنصات البلات فورم «باشتراكات أو إعلانات».

حضر الاجتماع خبراء من جهاز تنظيم الاتصالات وخبراء من منصات التواصل الاجتماعي العالمية، كما حضر محمد العمري، وكيل المجلس، وجمال شوقي ومجدي لاشين ونادية مبروك، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمجلس.