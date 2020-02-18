شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزيرة الثقافة بسبب أغاني المهرجانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال، صباح الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل، وطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بسبب انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع.

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وأضاف النائب أنه استنادًا وإعمالاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة إلى وزيرة الثقافة، حول انتشار الأغاني، وبعض الأعمال الفنية الهابطة بشكل يسئ إلى الذوق العام وأخلاقيات المجتمع.

وأوضح النائب أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على أن قوتنا الناعمة، بالإضافة للتأثير السلبي على الأجيال القادمة والشباب مستقبل هذا الوطن.

واختتم النائب أنه يطالب من رئيس المجلس بتوجيه طلب الإحاطة العاجل عن الموضوع لأهميته إعمالاً للدستور والقانون ولائحة المجلس مع إحالة الموضوع إلى لجنة الثقافة.