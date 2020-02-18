شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو شقة» يُصدر قرارًا بتعيين شريف عارف رئيسًا للجنة الإعلام بحزب الوفد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي شريف عارف رئيسًا للجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، كما تضمن القرار تعيين المهندس أسامة عبدالله محمود نصر الشيخ، رئيسًا شرفيًا.

وأكد رئيس «الوفد» أن المرحلة الحالية تقتضي الدفع بالخبرات التي يملكها الحزب من أعضائه في كافة المجالات وفق استراتيجية تستهدف الالتحام مع الجماهير والتركيز على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وفق برنامج المبادرات التي أقرها الحزب خلال الشهور الماضية ويجرى تنفيذها في عدة محافظات ولاقت مراحلها قبولاً كبيرًا.

من جانبه، أعرب «عارف» عن شكره وتقديره للثقة الغالية من رئيس الوفد في اختياره لهذه المهمة، في وقت يعمل فيه الحزب على لم الشمل بين أعضائه، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال «عارف» إن اللجنة تضم العديد من الخبرات الإعلامية المتميزة التي تشغل مواقع مهمة في مختلف الجهات، وهو ما يجعلها في مقدمة الدوائر الإعلامية السياسية في مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تضافرًا في جهود كل الأعضاء بإشراف ومتابعة من المستشار رئيس الوفد شخصيًا، لإنجاز المهام المطلوبة وفق معايير متميزة وخطاب إعلامي يراعي متطلبات المرحلة.

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يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة «المصري اليوم»، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية، وحصد عددا كبيرا من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية.

كما أشرف، خلال العام الماضي، على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي «الثورة الأم» اللذين أنتجهما الحزب بهذه المناسبة.

وفيما يلي تشكيل اللجنة:

شريف رشاد عارف حمدون، رئيسًا

شرين ربيع محمد مصطفى، نائبًا للرئيس

خليل محمد عبدالعليم خليل نائبًا للرئيس

ياسر شورى على جاد، مقررا

خديجة على حسين حمودة، مساعد رئيس اللجنة

وجدي عبدالهادي عز الدين محمد زين الدين، عضوًا

رانيا متولى هاشم عبدالرحمن، عضوًا

حياة حسن أحمد عبدون، عضوًا

محمود فتحي محمود التوني،عضوًا

محمد صلاح مصطفى أحمد العربي، عضوًا

محمد شريف محمد عفيفي، عضوًا

منى على عبدالنبي على، عضوًا

إيمان سيد محمد أبوطالب، عضوًا

سامي أبوالعز محمد إبراهيم السيد، عضوًا

حمادة محمد بكر أحمد فرج، عضوا

أسماء شوقي محمد يونس على، عضوًا

ولاء محمد نعمة الله، عضوًا

داليا ضياء الدين بدر عبدالرحيم أبوشقة، عضوًا

دينا ضياءالدين عرفان أحمد، عضوًا

مى محمود أحمد الراعي، عضوًا

شيماء عبدالرحمن عارف عبدالرحمن عارف، عضوًا

لمياء محيي الدين كمال حسين حسن، عضوا

رفيدة محمد عبدالعزيز محمد، عضوًا

محمد حسني أحمد إبراهيم عليوة، عضوًا

شهاب أمين محمد السيد سالم، عضوًا

مصطفى محمد محمود قناوي، عضوًا

مصطفى محمد كامل خليل الفقي، عضوًا

علياء إبراهيم على أحمد، عضوًا

شرين فتحي محمد عجمي، عضوًا

مايار عبدالجواد محمود نصار، عضوًا