شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الأعلى للإعلام» تُوصي بفتح تحقيق ضد 6 صفحات تواصل اجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق في الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على موقع فيس بوك وواتس آب، نشرت أخبارًا مغلوطة حول اكتشاف إصابة بفيرس كورونا داخل مول سيتي ستارز.
وأضافت اللجنة، في تقريرها خلال اجتماعها، الثلاثاء، أن تلك الصفحات تجاهلت أن اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول، مما سبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للمول «وقامت هذه الصفحات بالتحريض على عدم زيارة مول سيتي ستارز»، بحسب تقرير اللجنة.
وأوصت اللجنة بحفظ التحقيق مع موقع البوابة نيوز، فيما يخص نشر خبر كاذب عن حدوث إصابة بكورونا في طنطا، وسارعت إدارة الموقع بحذف هذا الخبر.
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