شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: «تدريس الروبوت محل الأستاذ الجامعي عمره ما هيحصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التركيز في مجال الذكاء الاصطناعي ورقمنة الجامعات سيكون عبر تطويع التكنولوجيا لصالح الأستاذ الجامعي والجامعة وتدريب القيادات الجامعية وأعضاء الهيئة المعاونة، مضيفا: «الحديث عن تدريس الروبوت في قاعات المحاضرات بالجامعات الذكية عمره ما هيحصل وما نفعله هو إيجاد بنية تحتية لجامعات ذكية تقدم خدمات تعليمية ولن يحل الربوت محل الأستاذ».

وأشار «عبدالغفار»، خلال فعاليات الجلسة الأولى من معرض اديو إيجيبت للجامعات، الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إلى أنه «خلال العام الدراسي المقبل ستبدأ وزارة التعليم العالي تهيئة سرعة الإنترنت وتجهيز ٣٥ مركزا تعليميا للامتحانات المميكنة، بالإضافة إلى تزويد الجامعات بمئات من أجهزة الحاسبات وأنظمة سوفت وير بتكلفة تبلغ مليارًا و٤٠٠ مليون جنيه لتحقيق المرحلة الأولى لحرم جامعي ذكي للجامعات الحكومية يقدم خدمات مساعدة تساعد العقل البشري المدير لمنظومة الجامعات».