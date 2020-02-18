شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «قيم النواب»: مطالبة العالم بتطبيق تجربة السيسي في المواطنة دليل نجاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد مصطفى الفرجاني، عضو مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالنجاح الذي حققه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على المستويين الأممي والدولي في نقل واستعراض التجربة المصرية التي حققها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي في سابقة دولية لم يشهدها العالم كله، فيما يتعلق بتحقيق دولة المواطنة المتكافئة، ودورها في محاربة التمييز على أساس ديني وتجربتها في حماية دور العبادة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد الفرجاني، في بيان، الثلاثاء، أن ردود الفعل الدولية واسعة النطاق حول حديث وزير الأوقاف عن هذه التجربة بمثابة دليل على أنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة وأصبحت نموذجًا رائعًا يطالب العالم كله بتطبيقها، مضيفًا أن أكبر دليل على ذلك هو إعراب ممثل الفاتيكان في اللقاء عن أمنيته أن تعم التجربة المصرية العالم كله وأن تعبر حدوده.

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وأشار إلى إشادة ممثل مجلس الكنائس العالمي، الذي وجه الشكر لمصر والرئيس السيسي على التجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني، بالإضافة إلى إشادة المطران لوقا، مطران سويسرا وجنوب فرنسا، بالعرض المشرف بل المذهل الذي عرضه وزير الأوقاف وقوله بالحرف الواحد: «أدعو العالم كله للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الفريدة في تحقيق المواطنة المتكافئة واحترام الإنسان».

ونوه الفرجاني بالتقدير الكبير من كل من السفير الأردني والسفير الصيني بالأمم المتحدة لقوة التجربة المصرية، وحُسن عرض وزير الأوقاف لها، مؤكدين أنها أنموذج مشرف للتعايش السلمي والتسامح الديني والإنساني، إضافة إلى إشادة الحاضرين والإعلاميين المتابعين بمقر الأمم المتحدة.

واختتم بالقول: «حقا إن تجربة مصر في تطبيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمي بين جميع من يعيشون على أرضها ويشربون من نيلها هي تجربة متفردة وغير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء في عهد الرئيس السيسي الذي أرسى مبدأ تحقيق العدالة الكاملة.. والحقيقية بين جميع المواطنين الذين يعيشون على الأرض المصرية الطاهرة فالكل يتمتع بالحقوق الكاملة وغير المنقوصة، بما فيها تطبيق جميع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها الرئيس، وفي مقدمتها المبادرات الصحية التي تم تطبيقها بالمجان على كل من يعيشون على أرض مصر».