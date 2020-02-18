شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. الاقتصاد المصرى يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف سلط من خلاله الضوء على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث أكد أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقى حفاظ الاقتصاد المصرى على استقراره رغم التوترات الدولية

كما أوضح التقرير نجاح مصر فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، وخفض "الدين العام، العجز المالى، معدل البطالة، عجز الحساب الجارى" خلال عام 2019.

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