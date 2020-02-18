شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قافلة بيطرية بالمجان لعلاج الخيول والجمال بنزلة السمان بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه انطلاقا من استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 قافله بيطرية مجانية لمنطقه نزلة السمان بالهرم بمحافظة الجيزة لخدمه دواب أهالى المنطقة سوء الجمال أو الخيول أو غيرها بالتنسيق مع الدكتورة مى البطران عضو مجلس الشعب.

وأضاف مدير معهد بحوث التناسليات، أنه من خلال فاعليات القافله تم علاج الخيول والجمال من الأمراض المتوطنة وعمل العمليات الجراحية وعمليات العناية بالحافر وتوعبه العاملين بالإرشادات الواجب مراعاتها لتجنب الإصابات فى الخيول والجمال وتقديم هذه الخدمات المجانية يسهم فى تنشيط السياحة ورفع الأعباء عن كاهل المربيين والعاملين مع الخيول والجمال، وقد قام بالقافلة أطباء وأساتذة معهد بحوث التناسليات وباستخدام أحدث التقنيات والعلاجات وبحضور مديريه الطب البيطرى بالجيزة.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية، تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيوانى ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي اطار استراتيجية وزاره الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع.

وتابع مدير معهد التناسليات ، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقديم الخدمة لصغار المربيين مجانا فى القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الامراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعى.

وعمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها فى تغذيه الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات وعمل ندوه عن التحديات التي يواجهها الإنتاج الحيوانى وحل المشاكل التناسليه فى القطعان الحلابة وعن الجديد فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية.



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قوافل بيطرية بنزلة السمان (2)



قوافل بيطرية بنزلة السمان (3)



قوافل بيطرية بنزلة السمان (4)

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قوافل بيطرية بنزلة السمان (5)



قوافل بيطرية بنزلة السمان (6)



قوافل بيطرية بنزلة السمان (7)



قوافل بيطرية بنزلة السمان (8)



قوافل بيطرية بنزلة السمان (9)



