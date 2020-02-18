شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 341 ألف طفل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ341 ألفًا و577 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة انطلقت من خلال 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تحويل 3533 طفلاً لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة، مضيفاً أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

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وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر "مجاهد" أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.

وأكد مجاهد أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.