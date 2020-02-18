بعد عامين من تجارته السوداء.. سقوط تاجر عملة بملايين الجنيهات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك المختلفة بالعملة الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءت تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عامان (300,000 ريال سعودي، 1,260,000 جنيه مصري).

حُرر محضرا تم اتخاذ الإجراءات القانونية.