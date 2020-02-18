17 مارس.. الحكم في قضية الغش الجماعي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة عليا فحص طعون، حجز الطعون القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ببيلا ضد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني وآخرين لجلسة 17 مارس القادم للنطق بالحكم.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.
أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.
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