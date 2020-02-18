مجلس الدولة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: عقد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، ورشة عمل بالتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، حول استطلاعات الرضا بين مستخدمي المحاكم. افتتح الورشة المستشار محمد حسام الدين، وجان باربيل ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وتناولت الورشة تعريف أهداف وشروط إجراء استطلاعات الرأي بين مستخدمي المحاكم وعرض التجارب المختلفة التي قامت بإجراء تلك الاستطلاعات، وكذلك المقترحات المثلي لمستخدمي محاكم مجلس الدولة، بهدف الوقوف على المسائل التي تحتاج إلى تطوير وتسهيل عملية الوصول إلى المحاكم، وتحقيق جودة العدالة وتقصير مدة نظر القضايا.

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