محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تواصل أجهزة وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصصت في تجارة المواد المخدرة بعدد من المحافظات. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 عناصر إجرامية بمحافظتي الشرقية والإسكندرية وبحوزتهم 9 آلاف قرص مخدر، 60 جرام هيروين، ومبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، سلاح أبيض. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هيروين وبرشام وسلاح".. ضبط 4 تجار مخدرات بحملة أمنية بالإسكندرية والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.